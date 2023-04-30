"Сама в шоке". Фируза Шарипова оценила свою третью победу в ММА

Казахстанская боксерша и боец ММА Фируза Шарипова (15-2, 8 КО / 3-0) прокомментировала свой очередной поединок по правилам смешанных единоборств. Она призналась, что ее основная цель до сих пор связана с боксом, сообщают Vesti.kz.

В интервью YouTube-каналу "Вестник ММА" Шарипова рассказала о победе над Илоной Бондаренко (0-1) в рамках турнира OCTAGON 44, а также объяснила, для чего ей, известной боксерше, нужны выступления по правилам ММА.

- Очень быстро получилось, слишком легко...

- Я сама в шоке (смеется). Все на автомате, как и в первом бою, честно.

- Ты ее печень прочувствовала?

- Вообще я прочувствовала, когда ей по корпусу попала. Там я уже на автомате, руки сами серийно пошли. Я очень рада, что все так закончилось.

- Ты в этот раз на борьбу не надеялась?

- Нет.

- Есть ощущение, что ты еще сырая как боец ММА. Ты хочешь действительно продолжать карьеру в ММА? Зачем, если по боксу все получается, деньги платят?

- Моя главная цель - стать абсолютной чемпионкой мира. Когда я стану ею, я буду подтверждать этот титул, и уже больше времени будет заниматься ММА, борьбой, грэпплингом, но это в планах. Сейчас я сконцентрирована на своих предстоящих боях, очень серьезных.

Напомним, что накануне Шарипова одержала третью победу в ММА, на 13-й секунде нокаутировав соперницу. Видео этого поединка вы можете посмотреть здесь.

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