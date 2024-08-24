Российский боец рассказал о хейте после боя Исмагуловым

Российский боец Эдуард Вартанян высказался о возможном проведении боя с казахстанцем Дамиром Исмагуловым, передают Vesti.kz.

Кроме того, Вартанян рассказал, почему прежнее противостояние с Исмагуловым было раскритиковано:

"Реванш с Исмагуловым по ММА? Я же сразу озвучил, он отказался, я должен был с ним драться. Только по ММА, да? Ну, конечно. Мы оба ММА-бойцы. И так много хейта вылилось, когда мы по К-1 дрались, и не хотелось пользоваться благим расположением зрителей и болельщиков, и снова драться по К-1.

Недостаточно зредищный прошлый бой? Я победил. Я сделал это уверенно во всех раундах. Зрелищный как? Это я должен был больше пропускать, чтобы люди порадовались: "А, вот он какой! Давай ему еще!" Нет, я так не сражаюсь. И кто следит за мной давно, а у меня 12 лет карьеры, — очень прекрасно знают: надо думать головой, учитывая, что ты туда еще и получаешь.", - сказал Эдуард Youtube-каналу "Ушатайка".