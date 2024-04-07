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Ронда Роузи выбрала величайшего бойца в истории ММА

Ронда Роузи выбрала величайшего бойца в истории ММА
©instagram.com/rondarousey

Легенда смешанных единоборств и рестлинга американка Ронда Роузи назвала величайшего бойца в истории ММА, передают Vesti.kz.

Таковым она считает российского тяжеловеса Федора Емельяненко.

"Я думаю, что это Федор. В свое время у него было все. Он занимался дзюдо. Ни для кого не секрет, что я фанатею от дзюдо. А боевое самбо - это в принципе и есть русское дзюдо. Скажу больше. Его бой против Мирко Филиповича для меня - величайший в истории ММА", - приводит слова американки vRINGe.com.

При этом она не считает Емельяненко сильнейшим в этом весе:

"Как бы прошел его бой с Джоном Джонсом? Джонс победил бы даже без подготовки. Это самое удивительное в нем. Чувак мог отдыхать на Багамах, сойти с корабля и сразу же побить кого угодно. Чтобы побеждать, мне приходилось пахать, умирать в зале. А Джонсу для того, чтобы победить, нужно было просто появиться в октагоне".

Федор Емельяненко завершил карьеру в прошлом году. 47-летний россиянин - четырехкратный чемпион мира ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный - по версии RINGS, двукратный - по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств.

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Метки:
Роузи Ронда Емельяненко Федор

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