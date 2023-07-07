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Резников принял вызов от чемпиона после поражения в финале Гран-при ACA

Резников принял вызов от чемпиона после поражения в финале Гран-при ACA
©instagram/artem.rez

Артем Резников ответил на вызов чемпиона Hardcore Boxing Тимура Никулина, передает POP - MMA. Казахстанский боец отметил, что ему интересен этот поединок. 

"Темыч, я смотрю ты начал газовать, но ты еще не восстановился. Как восстановишься, я хочу понять, что сильнее, узбекское плавание, либо казахстанская борьба. И все это как обычно обсудим на Hardcore Boxing", - сказал Никулин.

"Хорошее предложение, думаю лига ACA не будет против, чтобы я размялся с тобой. Казахстанский бокс и узбекское плавание, буду показывать тебе казахский бокс с борцовскими плюхами", - ответил казахстанец.

Напомним, 31-летний Резников выступает в легкой весовой категории. Он занимает третье место в рейтинге легковесов ACA. В своем последнем поединке в рамках финала Гран-при ACA он потерпел поражение от Эдуарда Вартаняна и был госпитализирован.

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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