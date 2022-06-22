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Резников предложил экс-бойцу UFC обменяться поясами

Резников предложил экс-бойцу UFC обменяться поясами
©instagram.com/artem.rez/
Новости спорта Единоборства MMA
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Казахстанский боец Артем Резников (22-6) обратился к экс-бойцу UFC из Бразилии Дэви Рамосу (10-4) после победы над ним в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА), сообщает корреспондент Vesti.kz

"Дэви в бешенстве. Дэви, ну ты же черный пояс, ты же всегда говорил, что тебя никто не борет, потому что боится твоего партера. Ты, вроде, как специалист снизу. Куда пропало твое джиу? Я тебя борол все время и не чувствовал опасности в партере, а все потому, что у вас в Бразилии нет такого крутого зала, как у нас в Казахстане, и вообще предлагаю тебе "махнуться" поясами. Я тебе пурпурный, а ты мне черный!" - адресовал казахстанец бразильцу в сторис своего Instagram.

Напомним, что их поединок в легком весе возглавил турнир АСА 140 в Сочи и был рассчитан на пять раундов. Соперники прошли всю дистанцию, по итогам которой судьи отдали победу Резникову. Таким образом казахстанец прошел в полуфинал Гран-при с призовым фондом миллион долларов. 

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Метки:
MMA Казахстан Резников Артем

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