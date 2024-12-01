Реванш с Белалом? Бывший чемпион в весе Рахмонова объявил дату боя в UFC

Известный журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальных сетях опубликовал дату и место следующего боя экс-чемпиона UFC в полусреднем весе американца Леона Эдвардса, передает Vesti.kz.

Напомним, последний бой Эдвардса состоялся в июле 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от ныне действующего чемпиона в этом весе Белала Мухаммада.

"Леон Эдвардс только что в эфире канала DAZN рассказал, где проведет свой следующий бой. Он выступит в главном событии турнира UFC в Лондоне, который пройдет там 22 марта на известной арене O2. Но имя соперника пока не назвал", - написал Хельвани.

Отметим, что Рахмонов 8 декабря встретится ирландцем Иэном Гэрри. Этот поединок состоялся из-за отмены боя Рахмонова с Мухаммадом. Белал по состоянию здоровья не смог принять участие в схватке.

Сам Рахмонов не дрался год. В последний раз в декабре он досрочно победил американца Стивена Томпсона.