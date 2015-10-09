Рэпер отправил в глубокий нокаут футболиста сборной России (Видео)

Экс-защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов провёл поединок с рэпером Дмитрием Goody Гусаковым по правилам кикбоксинга на турнире Fight Nights, сообщают Vesti.kz.

Поединок, ставший главным событием шоу, состоялся в Москве и завершился нокаутом во втором раунде - 39-летний Кудряшов пропустил хай-кик в голову и улетел в глубокий нокаут.

Для Кудряшова это противостояние было дебютным в единоборствах. Четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года после удара потерял сознание, и чтобы привести его в чувство, врачам потребовалась кислородная маска.

За свою карьеру Федор Кудряшов выступал за российские клубы "Сибиряк", "Спартак" (Москва), "Химки", "Томь", "Краснодар", "Терек", "Ростов", "Рубин", "Сочи", "Факел", а также турецкие "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". С 2016 по 2021 год он играл за сборную России - провёл 48 матчей и забил один гол.

После завершения футбольной карьеры Кудряшов выступает в российской футбольной Медиалиге: сейчас он играет за "2Drots".

