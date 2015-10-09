Рахмонов отказался от боя против бойца с безупречным рекордом

Боец смешанных единоборств Осимхон Рахмонов отказался от боя против россиянина Давида Джибилова из России, сообщают Vesti.kz.

Их поединок намечался в лимите легчайшего веса на турнире ACA 197, который пройдет завтра, 5 декабря в Москве.

На взвешивании Рахмонов показал 62,20 кг, а Джибилов оказался тяжелее - 63,95 кг.

Джибилов вышел на весы с превышением в 1,75 кг, сорвав лимит дивизиона. После такого промаха Рахмонов принял решение не выходить с ним в октагон.

Отметим, что по данным ACA рекорд Джибилова составляет 8-0, другие источники указывают на его девять побед в октагоне.

Рекорд Рахмонова составляет 16-4.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!