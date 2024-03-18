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"Пять боев подряд". Жалгас Жумагулов раскрыл затраты на проживание в США

"Пять боев подряд". Жалгас Жумагулов раскрыл затраты на проживание в США
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Бывший боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов раскрыл информацию о тратах в США во время подготовки к поединкам, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz. Он вспомнил об уровне подготовки чемпиона промоушена Илии Топурии.

"В Америке, если честно, очень дорого жить. Получается, последние полгода я был там, и у меня пять боев подряд было. За полгода около 70 тысяч долларов потратил. А представь, какая у Топурии какая команда", - заявил Жумагулов.

Последний бой Жумагулов 24 февраля в рамках турнира NAIZA 57 в Алматы. Казахстанец судейским решением победил американца Кливленда Маклина. Позже Жумагулов признался, что в первом раунде сломал ногу.

Это был его второй поединок после ухода из UFC. В американском промоушене он провел семь боев, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Контракт с ним не продлили.

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Метки:
Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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