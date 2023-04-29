Прямая трансляция турнира OCTAGON 44 с боями Фирузы Шариповой и Еркебулана Токтара

Сегодня, 29 апреля, во Дворце спорта имени Балуана Шолака (Алматы) состоится шестой по счету турнир бойцовской лиги Octagon League в этом году - OCTAGON 44, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном бою турнира OCTAGON 44 будет оспорен титул чемпиона в полусреднем весе. Действующий обладатель пояса - 28-летний Магомед Магомедов (11-0) из Бахрейна - встретится с опытным казахстанцем - 37-летним Адилем Боранбаевым (21-9-1).

Одним из самых ожидаемых боев станет третий профессиональный поединок по правилам ММА казахстанской боксерши Фирузы Шариповой (2-0). 28-летняя чемпионка мира, по версиям IBA и WBU, на турнире OCTAGON 44 встретится с 22-летней россиянкой Илоной Бондаренко (1-0).

Кроме того, ожидается выступление известного бойца и актера Еркебулана Токтара (5-2). Один из самых звездных бойцов лиги, 28-летний Токтар, встретится с молодым соперником из Ирана - 20-летним Паямом Назари (3-1).

Суммарно, в рамках турнира состоятся 16 поединков с участием 32 бойцов. OCTAGON 44 начнется в 18:00 по столичному времени и будет показан в прямом эфире на YouTube-канале промоушена, а также на сайте телеканала Qazsport.