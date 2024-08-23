Прямая трансляция титульного боя казахского чемпиона против "Ганнибала"

Сегодня, 23 августа в Санкт-Петербурге состоится турнир по смешанным единоборствам "Наше дело 85", сообщают Vesti.kz.

В соглавном поединке турнира 36-летний средневес из Казахстана Даурен Ермеков (15-4) проведет титульный бой с 31-летним россиянином Дмитрием Арышевым (15-8-1) по прозвищу "Ганнибал". У обоих спортсменов солидная победная серия: Арышев выиграл семь боев подряд, а Ермеков - четыре.

Отметим, что Ермеков провалил взвешивание, превысив лимит на 1,9 килограмма. Даурен будет оштрафован на 40 процентов гонорара в пользу соперника и в случае победы не сможет рассчитывать на чемпионский пояс.

Предварительный кард турнира стартует в 19:00 по казахстанскому времени, а основной кард должен начаться в 21:30. Прямая трансляция события будет доступна по этой ссылке.

В главном поединке турнира сойдутся легковесы Эдуард Вартанян (25-4) и Александр Грозин (23-4-1). В прошлом году Даурен и Дмитрий уже должны были подраться за пояс лиги AMC Fight Nights, но в итоге казахстанец слетел с боя из-за травмы.

Ермеков становился чемпионом лиги Naiza и лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC и дважды занимал второе место на чемпионатах мира по любительским смешанным боевым искусствам.