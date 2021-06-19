Прямая трансляция боя Куата Хамитова на турнире MFC в Атырау

Бой казахстанского бойца Куата "Наймана" Хамитова (20-7-1) станет главным событием первого турнира лиги Mergen Fighting Championship - MFC 1, передает корреспондент Vesti.kz.
Cоперником казахстанца будет украинец Роман Головинов (10-4). Вечер боев по смешанным единоборствам состоится сегодня, 19 июня, в Атырау. В другом ведущем противостоянии события сойдутся казахстанец Еламан Саясатов и Нодар Хотенашвили из Грузии.
Также в кард включены бои еще 11 казахстанцев, среди которых опытные Адильбек Кайыргали (3-1) и Ермек Тлауов (16-7), а также, первый казахский боец UFC, ранее представлявший Китай, Жумабек Турсын (20-9-1).
Начало прямой трансляции из Атырау на канале Лиги намечено на 19:00.
Полный кард первого турнира MFC выглядит следующим образом:
Казахстанцы в лиге Хабиба, бой Хамитова в Атырау и возвращение Касымбая. Что будет на этой неделе в ММА?
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