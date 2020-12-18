Прямая трансляция боя казахстанского ветерана ММА с чеченским претендентом на пояс на турнире АСА

Сегодня, 18 декабря, казахстанский боец смешанных единоборств Игорь Свирид (12-8) проведет бой в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником будет чеченский боец, представитель клуба "Ахмат" - Хусейн Халиев (19-2), который занимает третье место в рейтинге претендентов легкого дивизиона.

Изначально опытный казахстанский боец не должен был принимать участие в последнем турнире организации в 2020 году. Но за девять дней до проведения АСА 116 было объявлено, что Свирид выйдет на замену украинскому файтеру Александру Бутенко (50-13-3), получившему травму.

Возглавит АСА 116 бой между действующим чемпионом организации в полулегком весе Фелипе Фроесом (18-4-1) и российским претендентом Маратом Балаевым (11-2).

Турнир на "ВТБ Арене" в Москве и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна на сервисе PPV ACA по этой ссылке. Стоимость трансляции составляет 349 рублей - около двух тысяч тенге.

Прочитать подробнее об этом бое можно здесь.

Казахстанский ветеран ММА проведет бой с чеченским претендентом на пояс. Когда и где смотреть турнир?