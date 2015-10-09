Прямая трансляция боёв казахстанцев на турнире АСА 198

Сегодня, 9 января, казахстанские бойцы Кайрат Ахметов и Асылжан Бакытжанулы выступят на турнире АСА 198 в Грозном, передают Vesti.kz.

Ивент стартует в 19:35 по времени Астаны, а казахстанцы примут участие в главном карде, который начнётся ориентировочно в 23:00.

Кайрат Ахметов дебютирует в организации АСА, встретившись с россиянином Мансуром Хатуевым.

Асылжан Бакытжанулы сразится с представителем России Сулимом Баталовым.

Прямая трансляция всех боёв АСА 198 будет доступна здесь.

Полный кард АСА 198

Основной кард

Ислам Омаров (16-0) — Алихан Сулейманов (17-3)

Дауд Шайхаев (18-5) — Хердесон Батиста (22-7)

Сулим Баталов (9-1) — Асылжан Бакытжанулы (17-6)

Мансур Хатуев (16-5) — Кайрат Ахметов (27-2)

Расул Албасханов (16-7) — Томаш Дэк (23-14)

Предварительный кард

Хасан Дадалов (16-2) — Ахмед Мусакаев (12-4)

Халид Сатуев (12-1) — Николай Алексахин (25-10)

Юсуп-Хаджи Зубариев (14-4) — Карлос Аугусту (22-8)

Арби Агуев (32-13) — Манас Имаров (13-6)

Имам Витаханов (10-3) — Фуркат Комилов (7-2)

Мурад Каламов (18-6) — Чермен Гобаев (8-0)

Лом-Али Нальгиев (23-14) — Али Машрапов (17-14)

Шарапудин Магомедов (7-1) — Ислам Юнусов (11-4)

Шамиль Бораев (5-1) — Камал Мамедов (4-2)

Ахмед Магомедов (10-3) — Валерий Дашкевич (11-5)

Рамзан Сулейманов (8-1) — Холмурод Нурматов (12-9)

Саид-Магомед Батукаев (17-3) — Каландар Табаров (3-0)

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!