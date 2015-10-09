Прямая трансляция боёв Ахметова и и Бакытжанулы на ACA 198

Сегодня, 9 января, казахстанские бойцы смешанных единоборств Кайрат Ахметов (30-2) и Асылжан Бакытжанулы (17-5-1) выйдут в октагон на турнире ACA 198 в Грозном (Россия), передают Vesti.kz.

Оба представителя Казахстана выступят в главном карде вечера. Прямая трансляция турнира на телеканале SPORT+ стартует в 19:00 по времени Казахстана. Ахметов проведёт второй по счёту бой основного карда, а Бакытжанулы выйдет в октагон следом — в третьем поединке.

Соперники казахстанцев

Кайрат Ахметов сразится с россиянином Мансуром Хатуевым (16-5). Для казахстанца это будет возвращение в ММА после продолжительной паузы: последний бой по правилам смешанных единоборств он провёл в мае 2023 года, когда одержал победу единогласным решением судей над австралийцем Рисом Маклареном (19-9). После этого Ахметов дважды выступал в поединках по грэпплингу, однако оба раза уступил соперникам.

Асылжан Бакытжанулы в своём бою встретится с ещё одним представителем России — Сулимом Баталовым (9-1). Казахстанец подходит к поединку в хорошем настроении: в сентябре прошлого года он уверенно победил опытного Евгения Ерохина (26-12), также решением судей.

