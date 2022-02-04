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Прошел подготовку с Яном и Чимаевым. Казах возглавит турнир и подерется с бразильским чемпионом

Прошел подготовку с Яном и Чимаевым. Казах возглавит турнир и подерется с бразильским чемпионом
©RCC MMA
Новости спорта Единоборства MMA

Казахский боец из России Ильяс Хамзин (8-2) возглавит турнир Russian Cagefighting Championship (RCC) Intro 19, который пройдет 23 февраля в Екатеринбурге. Его соперником будет файтер из Бразилии Луан Сантьяго (16-5). Корреспондент Vesti.kz рассказал об этом поединке подробнее.

Для 30-летнего уроженца Омска, представляющего команду "Архангел Михаил", это второй подряд турнир в статусе участника главного боя. В октябре прошлого года Ильяс раздельным решением судей победил другого бразильца Мишела Силву (22-10-1) в главном поединке турнира RCC Intro 17.

Полусредневес Хамзин, выступающий в профессионалах три с половиной года, все свои поединки провел именно в лиге RCC в Екатеринбурге. Последние бои для близкого друга звезды UFC Петра Яна (16-2) сложились нелегко. В 2021-м Ильяс дрался трижды - сначала проиграл техническим нокаутом, а затем одержал две победы.


Но эти победы сложно назвать убедительными. В первом случае Хамзин взял верх решением большинства, а затем, как уже подмечали ранее, он победил раздельным решением судей.

Ильяс прошел хорошую подготовку в Таиланде в Tiger Muay Thai. Там он тренировался с Яном, чемпионом Bellator Ярославом Амосовым (26-0), Дамиром Исмагуловым (23-1), Хамзатом Чимаевым (10-0), Рафаэлем Физиевым (11-1) и многими другими известными бойцами.

Его соперник - 27-летний Сантьяго, который ранее выступал как в полулегком, так и в легком весе. В Brave CF Луан даже был чемпионом в дивизионе до 70 килограммов. На его счету 16 побед, 11 из которых - нокаутом. Пять раз он терпел поражения. Это будет его дебют в лиге RCC.

Обоих бойцов объединяет любовь к работе в стойке. Ильяс - базовый кикбоксер и у него все пять финишей случались в результате нокаутов. Ни у Хамзина, ни у Сантьяго нет побед сабмишенами. Поэтому противостояние обещает быть "взрывоопасным" и кровавым.

Отметим, что Ильяс - победитель Кубка России по кикбоксингу и один из близких друзей временного чемпиона UFC в легчайшем весе Яна. Он является отцом троих детей и примерным семьянином. Кроме того, Хамзин не раз говорил о поставленной перед собой цели попасть в UFC.

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Метки:
MMA Россия Казахстан Бразилия Ян Петр UFC Исмагулов Дамир Физиев Рафаэль Чимаев Хамзат

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