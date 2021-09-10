"Проигравшие молчат". Российский боец подал протест на результат боя против казахстанца

Известный ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин сообщил, что россиянин Михаил "Сивый" Долгополов подал протест на результат боя против казахстанского файтера Муратбека Касымбая, передает корреспондент Vesti.kz.

"Сивый подал протест на результат боя против Муратбека Касымбая. Уже видели бой? Согласны с решением судей?" - написал Лазорин в Instagram.

"Я вообще буду подавать апелляцию, потому что я не согласен с этим поражением. А так, проигравшие молчат, у меня все", - сказал Долгополов.

Спортсмены бились по правилам бокса еще 21 августа в Москве в рамках лиги Pravda Fighting, победу отдали казахстанцу. Судите сами, кто выиграл:

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