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Президент Bellator назвал имя следующего соперника Федора Емельяненко

Президент Bellator назвал имя следующего соперника Федора Емельяненко
©Bellator

Президент Bellator Скотт Кокер раскрыл имя возможного следующего соперника известного российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на BJPenn.

Ранее стало известно, что Емельяненко планирует провести свой прощальный поединок в этом году. 

"Мы предложили Андерсону Сильве бой в ММА против Федора. У нас с ним был довольно короткий разговор, но думаю, нам стоит вернуться к его обсуждению. В клетке встретятся лучший боец против второго лучшего", - рассказал глава организации.

Кокер добавил, что хочет провести поединок в Японии или на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. "Договориться о весовой категории будет сложно, но сначала нужно начать диалог, а там посмотрим", - сказал он.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Что касается Сильвы, то бразилец в профессиональной карьере провел 46 боев, одержав 34 победы и потерпев 11 поражений. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.

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Метки:
Емельяненко Федор MMA

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