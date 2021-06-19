"Претендую на титул". Кайрат Ахметов назвал сроки своего следующего боя и рассказал о "проблемах" с вакциной от COVID

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов (24-2) назвал в интервью ютуб-каналу ММАТИКА примерные сроки своего следующего поединка.

33-летний боец находится в сборах в Чечне, а в рейтинге ONE Championship в наилегчайшем весе занимает четвертое место.

"Втягиваюсь в форму. Точной даты пока нету, но планирую провести бой в августе или в сентябре. Это мои первые сборы", - поделился Ахметов. - Я, один из претендентов на титул. Могу через бой за титул подраться или сразу же. Я пока этого не знаю. Как организация решит."

Также Ахметов рассказал, что ему нужно будет получить вакцину от коронавируса американского или европейского производства, иначе его не пустят в Сингапур, где проводятся турниры ONE Championship.

Добавим, что в декабре прошлого года казахстанец победил Дэ Хван Кима из Кореи единогласным решением судей.

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