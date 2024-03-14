Предателем считает? Дамир Исмагулов ответил на критику из России за флаг Казахстана

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов (24-3) объяснил, почему вышел на бой с Эдуардом Вартаняном под флагом Казахстана, а также ответил на последовавшую за этим критику в его адрес, передают Vesti.kz.

- К этому бою ты себя презентовал как бойца из Казахстана. Ты вышел на бой в национальном наряде, выступал под флагом Казахстана. Хотелось бы знать, почему ты именно так сделал? Все-таки ты уроженец России.

- Когда объявляли, объявили "Оренбург, Россия" и "Алматы, Казахстан". Потому что я родился в Оренбургской области и там мои родители живут, но сам я практически переехал в Казахстан. Я считаю, что это тоже моя страна, где я живу, где мне комфортно. Поэтому я решил представлять Казахстан, - сказал Исмагулов в интервью "Ушатайке".

- Твой хороший знакомый Макс Дивнич, с которым вы бились в М-1, возмутился, что ты представлял Казахстан, хотя тебе в Оренбурге квартиру подарили. Что можешь сказать об этом?

- Что сказать Дивничу? Слушай, я не знаю. Я переехал в Казахстан, я там живу, мне там комфортно. Перееду в Таиланд - буду представлять Таиланд (улыбается). Возможно, они давят на какую-то патриотичность. Да, я согласен. Я родился в России, жил в России, мои родители здесь живут, и это моя родина. Но сейчас я переехал в другую страну, где мне комфортно жить, где мне нравится, где мои предки. Я не вижу в этом ничего такого. Я приезжаю в Россию и так же чувствую себя как дома. Но сейчас, живя в Казахстане... почему нет? То, что Дивнич говорит - это его дело. Он меня что, предателем каким-то считает или еще что-то? Нет, я родился в Оренбургской области, Первомайский район, поселок Ударное. Там похоронены мои родственники. Я приезжаю туда к родителям, к бабушке, к деду, и никто этого у меня не отнимет. А Дивнич в своем телеграме пусть займется чем-то более полезным, чем докапываться до таких моментов. Или он хочет сказать, что он более патриотичен, чем я? Нет, я люблю Россию, но сейчас я живу в Казахстане и так же люблю Казахстан.

Напомним, Исмагулов провел бой против Вартаняна по правилам кикбоксинга и уступил ему раздельным решением судей, по ходу поединка побывав в нокдауне. Команда казахстанца подала апелляцию.

Для Исмагулова этот бой был первым после завершения контракта с UFC, где он одержал пять побед при двух поражениях.