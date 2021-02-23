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Поединки бойца из Уральска и этнического казаха из России. Прямая трансляция и кард турнира лиги RCC

Еще там выступят несостоявшийся соперник Хамитова и бразилец из UFC.

Поединки бойца из Уральска и этнического казаха из России. Прямая трансляция и кард турнира лиги RCC
Ильяс Хамзин и Дамир Исмагулов. Фото: https://www.instagram.com/twins__777/
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня, 23 февраля, в Екатеринбурге (Россия) состоится очередной турнир по смешанным единоборствам, организованный лигой Russian Cagefighting Championship (RCC). В нем примет участие уроженец Уральска Андрей Шилимов (8-2), а также этнический казах из России Ильяс Хамзин (6-1). Корреспондент Vesti.kz рассказал о карде ивента, времени начала боев и о том, где можно будет посмотреть прямую трансляцию.

Кард RCC Intro 11 включит в себя 12 поединков, в которых сойдутся 24 файтера. Подавляющее большинство, а именно 21 боец, представляют Россию. В турнире также примет участие один казахстанец. В соглавном и главном событиях вечера себя покажут два представителя Бразилии.

Предварительный кард начнется уже в 17:00 по времени Нур-Султана. В шестом поединке в клетку выйдет Шилимов, который родился и начал свой профессиональный путь в Уральске, но сейчас проживает в Санкт-Петербурге (Россия). Его соперником будет россиянин Иван Сопивской (5-1). Поединок пройдет в легкой весовой категории.

26-летний Шилимов начал профессиональную карьеру в декабре 2016 года, победив на турнире Beibarys MMA, который прошел в Аксае (Западно-Казахстанская область). В следующем году Андрей провел еще два боя на турнирах Arystan Fighters Championship (AFC) в родном Уральске. Не потерпев в стартовых поединках ни одного поражения, Шилимов решил участвовать в ивентах, проводившихся на территории России. С тех пор в Казахстане он не выступал.

С февраля 2018 года боец выступает на российских турнирах, за это время завоевав пять побед при двух поражениях. Сейчас Шилимов идет на серии из трех побед кряду. Половину своих успешных выступлений он завершил нокаутами, а в остальных случаях он побеждал судейским решением. В 2020 году он провел три схватки на турнирах MMA Series, выиграв в каждой из них.

Его соперник также является профессионалом с 2016 года. Пять из шести поединков он провел именно под эгидой RCC, а для Шилимова это будет первый опыт в данной организации. Сейчас Сопивской идет на серии из двух побед, которые он добыл в прошлом году. За всю карьеру Иван ни разу не доходил до судейского решения: три победы нокаутом, два сабмишеном, а также единственное поражение добиванием.

Бой между Шилимовым и Сопивским начнется не ранее 18:40 по столичному времени.

В восьмом поединке в октагон выйдет российский легковес Алексей Ильенко (8-3-0-1). Тот самый, который должен был встретиться с Куатом "Найманом" Хамитовым (20-7-1) в январе на турнире AMC Fight Nights. Напомним, что впоследствии Ильенко выбыл из боя, а ему на замену вышел другой файтер, которого Хамитов нокаутировал в первом же раунде.

Соперником Алексея будет его соотечественник - Владимир Пальченков (11-2-1). Они появятся в клетке не раньше 19:20.

Десятый бой в очереди и третий по значимости - Хамзин против Бориса Медведева (8-2). Поединок этнического казаха из команды "Архангел Михаил" пройдет в полусреднем весе. Всю свою карьеру Хамзин провел в лиге RCC. Сейчас 29-летний уроженец Омска и близкий друг Петра Яна идет на серии из пяти побед.

Его соперником будет Медведев, который свой последний поединок проиграл. Тем не менее зрителей ожидает зрелищный бой, ведь в клетке сойдутся два нокаутера. У Хамзина пять из шести побед завершались нокаутом, у Медведева статистика тоже достойная - пять нокаутов и два сабмишена в восьми успешных выступлениях. 

Противостояние Хамзина и Медведева начнется не ранее 20:00.

Отметим, что в главном бою вечера встретятся полутяжеловесы - россиянин Михаил Рагозин (16-4) и бразилец Леонардо Гимараеш (13-6-1-1). Поединок будет состоять из трех раундов.

Рагозин - достаточно опытный файтер, который последние два года выступает исключительно в RCC. У него за спиной опыт в таких лигах, как М-1 Global и Fight Nights. Сейчас Михаил идет на серии из двух побед.

Но 38-летнего Гимараеша этим опытом не удивить. Боец впервые выступит в RCC, но ранее бился во многих различных промоушенах. Его звездным часом было подписание контракта с UFC, где он дебютировал в феврале 2016 года. В первом же поединке Леонардо пришлось биться с будущим претендентом на пояс - Энтони Смитом (34-16). Это была вторая попытка американца по прозвищу "Львиное сердце" закрепиться в лучшей лиге мира, и она оказалась удачной. Смит победил решением. 

В сентябре того же года Гимараеш уступил соотечественнику Антонио Карлосу-младшему (10-5-0-1). В самой концовке поединка Леонардо попался на удушение сзади и сдался. После этого поражения выступления Гимараеша в UFC подошли к концу. До подписания контракта с известнейшим промоушеном у него был рекорд 11-1, но с момента дебюта там статистика ухудшилась в разы - 2-5-1. 

С учетом текущей формы преимущество будет у представителя России, да и разница в возрасте даст дополнительные причины ожидать победы Рагозина. Главный бой вечера начнется не ранее 20:40 по столичному времени.

Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале лиги. Ее вы можете посмотреть здесь:

Напомним, что на этой неделе казахстанских любителей смешанных единоборств ждут еще несколько интересных событий, о которых вы можете узнать по этой ссылке.

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Метки:
Россия MMA Казахстан UFC Хамитов Куат Ян Петр

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