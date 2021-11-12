Подробности задержания брата Хабиба в Москве. Ему грозит пять лет лишения свободы

Бойцу Bellator Усману Нурмагомедову грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает телеграм-канал Baza.

Полицейский, на которого наехал брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, находится в больнице с ушибами средней степени тяжести. У него диагностирована подкожная гематома головы и ушибы теменной области.

В отношении Усмана Нурмагомедова заведено уголовное дело по статье, квалифицирующейся как применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Наказывается это лишением свободы на срок до пяти лет. Правда, можно отделаться и штрафом в 200 тысяч рублей.

Напомним, бойца задержали накануне в аэропорту Шемеретьево. Нурмагомедов должен был вылететь из Махачкалы в Москву, но на въезде в аэропорт наехал на полицейского, который стоял на КПП. Сразу по прилету его ждали представители правоохранительных органов.