Брата Хабиба задержали в Москве. Боец отреагировал

Боец Bellator Усман Нурмагомедов задержан в Москве. Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на другие источники.

Отмечается, что двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова подозревают в наезде на автомобиле на сотрудника полиции.

Усман с другом Камалом Идрисовым должен был вылететь из Махачкалы в Москву, но на въезде в аэропорт их машина наехала на полицейского, который стоял на КПП.

После этого Нурмагомедов с другом улетел в Москву - в Шереметьево их уже ждали полицейские.

Интересно, что сам Усман призвал не верить слухам о его аресте.

"Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже эсэмэсками. Нормально все", - написал он в Instagram.