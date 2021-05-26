Подписался в новую лигу, но все еще не дебютировал. Что известно о простое Асу Алмабаева

Димаш Тулегенов

В феврале этого года стало известно о подписании контракта казахстанского чемпиона промоушенов M-1 Global и NFC Асу Алмабаева (12-2) с известной лигой Brave CF. Однако дебюта 27-летнего бойца в новом месте мы все еще не дождались. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, с чем может быть связан простой спортсмена.

Представитель наилегчайшего веса, имеющий на своем счету 12 побед при двух поражениях, идет на серии из восьми побед кряду. Больше четырех лет боец команды DAR Team Pro не знает поражений. В настоящий момент Асу находится в Алматы, где продолжает поддерживать форму.

В конце декабря 2020 года Алмабаев провел последний бой на сегодняшний день, победив на турнире лиги NFC, завоевав титул организации в наилегчайшем весе.

В марте этого года Асу должен был дебютировать в Brave, но все планы разрушил положительный тест на коронавирус, который боец сдал уже после прилета в Бахрейн.

После этого никаких новостей о следующем выступлении Алмабаева не было. Бой переносить лига не стала, поэтому даже если казахстанцу дадут новый поединок, то соперник, скорее всего, будет другим.

По другой информации, Асу вскоре может зацепиться за вариант с продолжением карьеры в другой лиге, заокеанской. Если даже это планы на долгосрочную перспективу, то среди целей бойца - отправиться на сборы в США.

Если рассматривать все это с точки зрения смены промоушена, то можно связать это с тем, что в Brave уже дебютировал другой небитый казахстанец из наилегчайшего веса Азат Максум (12-0). Возможно, что спортсмена решат развивать параллельно в разных лигах.

А пока Алмабаев находится на родине, а самый популярный вопрос от подписчиков в социальных сетях звучит так: "Когда будет бой?".

Напомним, что за свою карьеру Асу также выступал в промоушенах Fight Nights Global, ACB, Alash Pride FC и других.

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