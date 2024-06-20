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Отказавшийся от США боец MMA принял ислам

Отказавшийся от США боец MMA принял ислам
©instagram.com/jeff_monson_official/

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, который ранее отказался от гражданства США, принял ислам, сообщают Vesti.kz.

По словам 53-летнего Монсона, он пошел на такой шаг "в знак солидарности с народом Палестины", а также признался, что размышлял над этим важным шагом на протяжении нескольких лет.

"Я много знаю об этой религии, у меня много друзей - представителей ислама. Для меня она про братские, дружеские отношения между людьми, о любви к каждому ближнему своему. Для меня это наиболее важная вещь в жизни, поэтому я и выбрал ислам. Думал об этом четыре-пять лет", - сказал Монсон "Матч ТВ".

Чемпион мира по боксу из США принял ислам: теперь у него другое имя

В 2013 году Монсон переехал в Россию, через пять лет получил гражданство РФ, еще через пять лет перестал быть гражданином США.

В ММА Монсон принял участие в 87 боях, одержал 60 побед и потерпел 26 поражений, еще один бой завершился ничейным исходом.

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Метки:
MMA Ислам Религия

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