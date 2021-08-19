"Остаюсь на стороне народа!". Куат Хамитов объявил об окончании срока заключения

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов заявил об окончании срока по ограничению свободы, сообщают Vesti.kz.

Спортсмен опубликовал фотографию на фоне отдела полиции в Алматы, написав, что остается на стороне народа.

Напомним, что поводом для судебного разбирательства в отношении Хамитова послужили его резкие высказывания по поводу распространения в Казахстане коронавируса. Так, в сентябре прошлого года он призывал стрелять по вертолетам и бить дезинфекторов.

"Сегодня закончился мой срок заключения. Теперь я свободный человек! Но на этом ничего не заканчивается, я в любом случае остаюсь на стороне народа!" - подписал Хамитов свое фото.

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