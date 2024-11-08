"Один из сильнейших в стране". Эксперт высказался о долгожданном реванше казахстанца

15 декабря в Москве (Россия) состоится бойцовский турнир лиги Absolute Championship Akhmat - АСА 182. В главном карде ивента пройдет громкий реванш топовых бойцов - казахстанца Артема Резникова (25-8) и россиянина Юсуфа Раисова (21-3).

Более четырех лет назад, в сентябре 2020-го, они впервые встретились лицом к лицу. На АСА 111 в Москве Резников удивил многих, нанеся поражение Раисову раздельным решением судей. Перед тем поединком оба шли на серии из семи побед кряду.

К своему реваншу они подходят на победной ноте. 32-летний Резников в июне одолел решением, прервав серию из двух поражений. Что касается 29-летнего Раисова, то он выиграл два поединка кряду. После их первой встречи казахстанец провел пять боев (3-2), а россиянин - шесть (5-1). В рейтинге легкого веса Артем занимает третье место, Юсуф - четвертое. Однако реванш пройдет в полусредней весовой категории.

В интервью корреспонденту Vesti.kz эксперт в мире смешанных единоборств Айдар Махметов, в прошлом становившийся чемпионом мира по ММА и джиу-джитсу, поделился своими мыслями о предстоящем реванше.

- Да, действительно, это очень интригующее противостояние. Первый раз они встречались аж четыре года назад, как выясняется. Вроде бы, это было совсем недавно, а уже четыре года прошло. За это время оба бойца закрепили свой статус одних из главных звезд на постсоветском пространстве. Исходя из всех имеющихся кондиций, я бы шансы между ними расценил как 50 на 50. Первый бой тоже был очень конкурентный, где Артем показал себя достаточно умелым стратегом, грамотно распределив силы на протяжении всего боя. Поэтому, мне кажется, более молодой Раисов сделал выводы и будет конкретно под Артема готовиться. Оценил бы шансы 50 на 50.

- Да, считаю, что ту победу Артема можно считать началом статуса, который он обрел позднее. Это статус элитного бойца АСА, не только элитного бойца легкого веса, но и, в целом, статуса элитного бойца лиги. Но, опять же, этот статус он бы не закрепил, не выйди он в зрелищной манере в финал мирового Гран-при АСА. То есть, его уверенная победа над очень сильным и мощным грэпплером, бывшим бойцом UFC, чемпионом мира по грэпплингу ADCC Дави Рамосом, и его полуфинальная победа над мастеровитым и опытным Андреем Кошкиным, причем досрочная, - все это катапультировало его в когорту элитных бойцов лиги АСА.

- Сейчас идет раскрутка поединка между Рафиковым и Исмагуловым. Я думаю, что лига NAIZA постарается сделать все, чтобы этот поединок осуществить. Для меня он тоже выглядит довольно интересным. Я прекрасно знаю обоих бойцов, прекрасно знаю и Артема тоже. Если честно, я бы не хотел выяснять, кто является лучшим бойцом легкого веса из Казахстана, как я не хотел бы выяснять, кто является лучшим бойцом самой распространенной, с точки зрения элитных ребят, весовой категории - в наилегчайшем весе. Там у нас еще больше ребят, которые были чемпионами различных лиг. Двое сейчас бьются в UFC, один до этого бился там. Наоборот, радуюсь, что у нас есть такая конкуренция. Но если брать в целом, не выясняя, кто является сильнейшим бойцом, то Резников, несомненно, один из сильнейших бойцов Казахстана. Причем не только легкого, но и полусреднего веса.

Отметим, что на турнире АСА 182 ожидается проведение двух титульных боев. В полутяжелом весе звание лучшего оспорят(18-2-2) из Таджикистана и россиянин(8-2). В легком же весе за пояс подерутся россияне(20-2) и(15-2).