Обидчик Резникова по финалу Гран-при рассказал о переговорах с UFC

Обидчик казахстанца Артема Резникова российский боец Эдуард Вартанян, поделился информацией о том, что он находится в стадии переговоров с UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

17 июня на Вартанян турнире ACA 159 в Сочи победил нокаутом Резникова в финале Гран-при. Позже казахстанец заявил о желании взять реванш.

"У меня нет прям желания с кем-то конкретно провести бой, не имеет значения. Я жду предложения от UFC на данный момент, в зависимости от этого будем отталкиваться. Мои менеджеры сейчас ведут переговоры с матчмейкерами UFC", - приводит слова Вартаняна Metaratings.

Общий фонд этого Гран-при составил порядка миллиона долларов США, а победитель гарантировал себе 200 тысяч долларов (все это в дополнение к гонорарам и бонусам за проведенный поединок).

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