"Обеспечен на год". Экс-чемпион UFC высказался о гонораре за бой в Казахстане

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо (16-5) высказался о бое на турнире Alash Pride FC 108, который прошел в Астане, передают Vesti.kz.

Напомним, его соперником в поединке по правилам грэпплинга стал один из ведущих бойцов Казахстана — Кайрат Ахметов (27-2), экс-чемпион ONE Championship. Поединок завершился победой Сехудо со счетом 8:5.

После боя американец поделился своими впечатлениями от поездки в Казахстан - и особенно от неожиданного предложения принять участие в бою.

"Я даже не хочу говорить, сколько мне заплатили. Это куча денег. Мне столько подарков вручили, что я обеспечен на год вперед. Вот настолько хорошо все прошло", - добавил действующий боец UFC.

Henry Cejudo breaks down his spontaneous match against a ONE FC champion👏🇰🇿 #UFC #UFC316 pic.twitter.com/05LgFd0LSG