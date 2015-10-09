Нурмагомедов задушил соперника в титульном бою: тот потерял сознание

В Дубае (ОАЭ) состоялся турнир PFL Champions Series Dubai, главным событием которого стал бой российского легковеса Усмана Нурмагомедова (21-0) против британца Алфи Дэвиса (20-6-1), передают Vesti.kz.

В третьем раунде Нурмагомедов задушил Дэвиса, который потерял сознание до того, как успел сдаться. Таким образом россиянин защитил титул PFL в лёгком весе.

Для непобеждённого Нурмагомедова это 21-я победа в карьере, тогда как Дэвис потерпел шестое поражение при 20 выигрышах и одной ничьей.

USMAN NURMAGOMEDOV CHOKES OUT ALFIE DAVIS TO DEFEND THE TITLE 😱🏆#RoadToDubai | LIVE NOW | 📺Streaming on the ESPN App: https://t.co/dT2Kk7I7VV pic.twitter.com/8CZn9bJScR — PFL (@PFLMMA) February 7, 2026

