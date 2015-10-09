Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
MMA
Сегодня 09:30
 

Нурмагомедов задушил соперника в титульном бою: тот потерял сознание

  Комментарии

Нурмагомедов задушил соперника в титульном бою: тот потерял сознание ©Кадр из видео

В Дубае (ОАЭ) состоялся турнир PFL Champions Series Dubai, главным событием которого стал бой российского легковеса Усмана Нурмагомедова (21-0) против британца Алфи Дэвиса (20-6-1), передают Vesti.kz.

В третьем раунде Нурмагомедов задушил Дэвиса, который потерял сознание до того, как успел сдаться. Таким образом россиянин защитил титул PFL в лёгком весе.

Для непобеждённого Нурмагомедова это 21-я победа в карьере, тогда как Дэвис потерпел шестое поражение при 20 выигрышах и одной ничьей.

