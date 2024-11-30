Новый чемпион PFL не хочет драться с Нурмагомедовым

Российский боец Гаджи Рабаданов после победы в финале Гран-при PFL исключил возможный бой с Усманом Нурмагомедовым, передают Vesti.kz.

Рабаданов заявил, что если такое предложение когда-то поступит, он никогда не примет его.

"Глупый вопрос, никогда. Этот парнишка — мой братишка. Он вырос передо мной. Мы едим один хлеб, сидим за одним столом, тренируемся, живем вместе. Глупый вопрос. Как мы можем с ним драться? Никогда", — сказал Рабаданов в интервью Sport24.

Накануне Гаджи Рабаданов нокаутировал американца Брента Примуса и завоевал чемпионский пояс PFL.