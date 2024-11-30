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Новый чемпион PFL не хочет драться с Нурмагомедовым

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Новый чемпион PFL не хочет драться с Нурмагомедовым ©instagram.com/gadzhi_rabadanov

Российский боец Гаджи Рабаданов после победы в финале Гран-при PFL исключил возможный бой с Усманом Нурмагомедовым, передают Vesti.kz

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Российский боец Гаджи Рабаданов после победы в финале Гран-при PFL исключил возможный бой с Усманом Нурмагомедовым, передают Vesti.kz

Рабаданов заявил, что если такое предложение когда-то поступит, он никогда не примет его. 

"Глупый вопрос, никогда. Этот парнишка — мой братишка. Он вырос передо мной. Мы едим один хлеб, сидим за одним столом, тренируемся, живем вместе. Глупый вопрос. Как мы можем с ним драться? Никогда", — сказал Рабаданов в интервью Sport24.

Накануне Гаджи Рабаданов нокаутировал американца Брента Примуса и завоевал чемпионский пояс PFL.

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