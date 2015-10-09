Нокаутом за 13 секунд обернулся бой узбекского бойца за титул чемпиона

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Ильхом Назимов (13-3) одержал победу в титульном поединке на турнире Rizin FF, сообщают Vesti.kz.

В со-главном событии шоу в Сайтаме (Япония) ему противостоял бразилец Роберто де Соуза (20-4).

Поединок был рассчитан на три раунда, но продлился всего 13 секунд. Назимов встретил проход в ноги со стороны бразильца сокрушительным ударом коленом, отправив соперника в тяжелый нокаут.

Таким образом, Назимов стал чемпионом Rizin FF в легком весе

Отметим, что Ильхом вышел на бой на коротком уведомлении, заменив выбывшего из-за травмы японца Шунта Номуру.

В главном событии шоу чемпион полулёгкого веса Раджабали Шайдуллаев (16-0) из Кыргызстана успешно защитил титул, нокаутировав японца Микуру Асакуру (19-6) уже в первом раунде.

