Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

MMA
Сегодня 13:00
 

Нокаутом за 13 секунд обернулся бой узбекского бойца за титул чемпиона

  Комментарии

Поделиться
Нокаутом за 13 секунд обернулся бой узбекского бойца за титул чемпиона ©Rizin

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Ильхом Назимов (13-3) одержал победу в титульном поединке на турнире Rizin FF, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Ильхом Назимов (13-3) одержал победу в титульном поединке на турнире Rizin FF, сообщают Vesti.kz.

В со-главном событии шоу в Сайтаме (Япония) ему противостоял бразилец Роберто де Соуза (20-4).

Поединок был рассчитан на три раунда, но продлился всего 13 секунд. Назимов встретил проход в ноги со стороны бразильца сокрушительным ударом коленом, отправив соперника в тяжелый нокаут.

Таким образом, Назимов стал чемпионом Rizin FF в легком весе

Отметим, что Ильхом вышел на бой на коротком уведомлении, заменив выбывшего из-за травмы японца Шунта Номуру.

В главном событии шоу чемпион полулёгкого веса Раджабали Шайдуллаев (16-0) из Кыргызстана успешно защитил титул, нокаутировав японца Микуру Асакуру (19-6) уже в первом раунде.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!