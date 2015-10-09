Нокаутом за 13 секунд обернулся бой узбекского бойца за титул чемпиона

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Ильхом Назимов (13-3) одержал победу в титульном поединке на турнире Rizin FF, сообщают Vesti.kz.
В со-главном событии шоу в Сайтаме (Япония) ему противостоял бразилец Роберто де Соуза (20-4).
Поединок был рассчитан на три раунда, но продлился всего 13 секунд. Назимов встретил проход в ноги со стороны бразильца сокрушительным ударом коленом, отправив соперника в тяжелый нокаут.
Таким образом, Назимов стал чемпионом Rizin FF в легком весе
Отметим, что Ильхом вышел на бой на коротком уведомлении, заменив выбывшего из-за травмы японца Шунта Номуру.
@samaroooont thank you pic.twitter.com/KMI44Vb804— !zzy | イジ－ (@izzydoa_) December 31, 2025
В главном событии шоу чемпион полулёгкого веса Раджабали Шайдуллаев (16-0) из Кыргызстана успешно защитил титул, нокаутировав японца Микуру Асакуру (19-6) уже в первом раунде.
Razhabali Shaydullaev KNOCKOUT Mikuru Asakura IN ROUND 1 #RIZIN📷📷 #RIZIN10周年📷📷 #RIZIN師走の超強者祭り📷📷#UFC pic.twitter.com/gYhUqo4qBl— The Combat Sport Poll Guy (@PollGuyUFC) December 31, 2025
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама