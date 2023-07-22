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Нокаут на первой секунде. Видео самого быстрого финиша в истории ММА

Нокаут на первой секунде. Видео самого быстрого финиша в истории ММА
©MMA Mania

Непобежденный американский файтер Луис Эрнандес (3-0) оформил самый быстрый нокаут в истории ММА. Это случилось на турнире Titan FC 83 в США, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

Соперником 26-летнего бойца полусреднего веса был другой американец Брайан Топп (0-4). Сразу же после старта противостояния Эрнандес выбросил хайкик, который отправил оппонента в глубокий нокаут. 

Однако многие раскритиковали Луиса за поведение, которое вряд ли можно назвать джентльменским. На видео заметно, как сначала Эрнандес протягивает перчатку сопернику, намекая тому на бойцовское рукопожатие, но в итоге резко убирает руку и наносит удар ногой. Соперник был к такому не готов.

Отметим, что у Эрнандеса пять побед в пяти любительских поединках. А в профи он уже побеждал в промоушене бойца UFC Хорхе Масвидаля, который, в свою очередь, известен нокаутом за пять секунд в поединке с Беном Аскреном в 2019-м.

 

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Метки:
MMA UFC Масвидаль Хорхе США

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