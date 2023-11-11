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"Ничего не будет". Куат Хамитов получил ответ на критику за деньги в казахстанском футболе

"Ничего не будет". Куат Хамитов получил ответ на критику за деньги в казахстанском футболе
©Instagram/kuat_khamitov

Известный спортивный комментатор Дидар Кадыров не разделяет мнение профессионального бойца Куата Хамитова относительно того, что государственные деньги нужно вкладывать в ММА, а не в футбол. Он объяснил это в беседе с блогером Михаилом Краймером, сообщает корреспондент Vesti.kz.

NAIZA и нескольких других ММА-промоушенах Казахстана генерится больше контента, чем практически во всем нашем футболе, где есть 12-15 команд. И знаешь, в чем разница? В футболе государственные деньги. Куат Хамитов, который постоянно говорит, что если бы государственные деньги вкладывали в ММА, то было бы круче... Ни фига подобного, поверьте.

Ничего такого не будет. Появляются государственные деньги - появляются очень много ненужных государственных структур. Появится министерство по регуляции ММА, комитет по развитию молодых проспектов, какие-то квазигосударственные организации, что-то еще... ММА, наоборот, - это частники, как NAIZA", - отметил Кадыров в выпуске YouTube-канала NAIZA TV.

Отметим, что известный боец смешанного стиля Хамитов неоднократно критично высказывался относительно финансирования профессионального футбола в Казахстане, а также поднимал тему отсутствия финансовых вливаний в ММА.

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Метки:
MMA Футбол Хамитов Куат Казахстан NAIZA

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