Непобежденный казахстанец против звезды поп-ММА: прямая трансляция полуфинала Гран-при

Сегодня, 4 февраля, в Москве пройдет турнир промоушена "Наше дело", в рамках которого пройдет и первый полуфинал звездного международного Гран-при в легком весе между казахстанцем Магомедом Кабардиевым (9-0) и россиянином Максимом Дивничем (15-6). Корреспондент Vesti.kz - о том, где можно посмотреть прямую трансляцию ивента.

Противостояние Кабардиева и Дивнича станет вторым по значимости на этом турнире. Ивент возглавит реванш за пояс в супертяжелом весе между экс-бойцом UFC Хадисом Ибрагимовым и Хусейном Адамовым. Также в карде значатся следующие бои: битва рэперов Лигалайз - Птаха, поединок в супертяжелом весе Никита Иванов - Федор Колтун, схватка в легком весе Радомир Филиппов - Шодмон Назокатов.

Отметим, что 27-летний Кабардиев является действующим чемпионом лиги NAIZA в легком весе. Что касается 34-летнего Дивнича, то в прошлом он становился чемпионом известной организации M-1 Global.

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Трансляция турнира будет доступна на Rutube-канале промоушена по этой ссылке . Она начнется в 22:00 по времени Астаны. С учетом того, что Кабардиев и Дивнич появятся в клетке четвертыми, то их противостояние начнется не ранее 23:00.

Напомним, что во втором полуфинале весной выявят сильнейшего Мохаммада Хейбати (4-2), известного как "Персидский дагестанец", и Александра Грозина (20-4-1).

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