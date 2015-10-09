Неожиданным исходом закончился бой топового казахстанца

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников, выступающий в лёгком весе, потерпел поражение на турнире ACA 200 в Москве, передают Vesti.kz.

Он неожиданно уступил по очкам россиянину Юсуп-Хаджи Зубариеву, который вышел на недельном уведомлении, заменив травмированного соотечественника Магомеда Сулумова.

Для Резникова это поражение стало 11-м в профессиональной карьере, а в ACA он потерпел пятую неудачу при семи победах.

Добавим, что в титульном бою в наилегчайшем весе встретятся россияне Азамат Пшуков и Анатолий Кондратьев. В другом титульном поединке сойдутся российские средневесы Магомедрасул Гасанов и Альберт Туменов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!