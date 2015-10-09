Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
MMA
Вчера 22:55
 

Неожиданным исходом закончился бой топового казахстанца

  Комментарии

Неожиданным исходом закончился бой топового казахстанца

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников, выступающий в лёгком весе, потерпел поражение на турнире ACA 200 в Москве, передают Vesti.kz.

Он неожиданно уступил по очкам россиянину Юсуп-Хаджи Зубариеву, который вышел на недельном уведомлении, заменив травмированного соотечественника Магомеда Сулумова. 

Для Резникова это поражение стало 11-м в профессиональной карьере, а в ACA он потерпел пятую неудачу при семи победах.

Добавим, что в титульном бою в наилегчайшем весе встретятся россияне Азамат Пшуков и Анатолий Кондратьев. В другом титульном поединке сойдутся российские средневесы Магомедрасул Гасанов и Альберт Туменов.


