Неожиданной развязкой обернулся бой с участием казахстанца

Казахстанский профессиональный боец смешанных единоборств Каршыга Дауытбек выступил на турнире японского RIZIN в Сайтаме, сообщают Vesti.kz.

Его соперником был японский полулегковес Юта Кубо. Поединок завершился в первом раунде: казахстанец не смог продолжить бой после случайного попадания пальцем в глаз от Кубо.

До этого боя рекорд Дауытбека составлял 18 побед и 3 поражения, у Кубо — 5 побед и 2 поражения.

Напомним, что в июле 2025 года Дауытбек снялся с турнира Super RIZIN 4 из-за травмы позвоночника (грыжа диска), на восстановление которой потребовалось не менее шести недель.

