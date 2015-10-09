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Вчера 22:03
 

"Не обижайтесь, братья". Звездный казах сделал громкое заявление

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"Не обижайтесь, братья". Звездный казах сделал громкое заявление ©instagram.com/akimzhan.zhasulan

Казахстанский боец Жасулан Акимжан сделал важное заявление через свои социальные сети, передают Vesti.kz.

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Казахстанский боец Жасулан Акимжан сделал важное заявление через свои социальные сети, передают Vesti.kz.

Ранее его отдалили от мечты попасть в UFC.

"Ранее я не планировал бороться за пояс национальных лиг, но теперь у меня нет другого выбора, кроме как завоевать его. Так что, друзья, не обижайтесь, я вступаю в гонку за титул! Жду предложений", - написал он в Instagram.


Напомним, что в конце 2024 года в Астане на турнире NAIZA 55 Акимжан потерпел неожиданное поражение от 34-летнего французского бойца Джейсона Поне. Француз, несмотря на статус аутсайдера, победил раздельным решением судей, прервав серию из шести побед Акимжана и отдалив его от мечты попасть в UFC.

Это был второй бой Акимжана в NAIZA и он выступал в легком весе (до 70 килограммов), в отличие от привычных 66 килограммов. Если год назад Жасулан финишировал иранца Матина Сафари, то теперь уступил более опытному Поне.

После поединка Акимжан признался, что не получал такого урона в карьере. Он выразил надежду на реванш с французом, однако этого будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать поражение.

Чемпионат Германии 2024/25   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 21:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Боруссия-09 Д
Проголосовало 20 человек
MMA NAIZA Казахстан Акимжан Жасулан

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