"Не обижайтесь, братья". Звездный казах сделал громкое заявление

Казахстанский боец Жасулан Акимжан сделал важное заявление через свои социальные сети, передают Vesti.kz.

Ранее его отдалили от мечты попасть в UFC.

"Ранее я не планировал бороться за пояс национальных лиг, но теперь у меня нет другого выбора, кроме как завоевать его. Так что, друзья, не обижайтесь, я вступаю в гонку за титул! Жду предложений", - написал он в Instagram.

Напомним, что в конце 2024 года в Астане на турнире NAIZA 55 Акимжан потерпел неожиданное поражение от 34-летнего французского бойца Джейсона Поне. Француз, несмотря на статус аутсайдера, победил раздельным решением судей, прервав серию из шести побед Акимжана и отдалив его от мечты попасть в UFC.

Это был второй бой Акимжана в NAIZA и он выступал в легком весе (до 70 килограммов), в отличие от привычных 66 килограммов. Если год назад Жасулан финишировал иранца Матина Сафари, то теперь уступил более опытному Поне.

После поединка Акимжан признался, что не получал такого урона в карьере. Он выразил надежду на реванш с французом, однако этого будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать поражение.