Муратбек Касымбай уложился в вес перед поединком в FNG

Казахстанский боец смешанных единоборств Муратбек Касымбай (10-3) уложился в вес перед поединком в рамках турнира AMC Fight Nights 102, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На весах он показал 70,1 килограмма. Его соперник в лице россиянина Василия Козлова оказался тяжелее Муратбека - 70,5.
Добавим, что этот бой пройдет сегодня, 18 июня, в Красноярске. В главном поединке вечера будут биться Армен Петросян и Хасан Юсефи.
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