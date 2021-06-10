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Куат Хамитов обратился к сопернику и рассказал о неприятной традиции перед боем

"Найман" идет на серии из двух побед.

Куат Хамитов обратился к сопернику и рассказал о неприятной традиции перед боем
Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov/
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский боец смешанного стиля Куат "Найман" Хамитов поделился с MFC ожиданиями от предстоящего боя против украинского файтера Романа Головинова. Он пройдет 19 июня в Атырау под эгидой местной лиги Mergen FC, сообщает корреспондент Vesti.kz

О подготовке

Подготовка проходит отлично, без травм. Мне осталось провести две тренировки, и, надеюсь, я не получу никакой травмы, потому что последние пять лет это стало традицией: перед боем обязательно что-то случается!

О сопернике

Соперник ярко выраженный ударник, очень хорош в стойке. Большинство своих боев завершил нокаутом, и, думаю, мне нужно всегда держать руки выше.

О лиге MFC

Организация MFC мне нравится тем, что там находятся люди, которые хотят расти, работать и, самое главное, - порядочные... Я думаю, эта организация станет одной из лучших в стране!

Обращение к сопернику

Пусть победит сильнейший!

Отметим, что осенью, ориентировочно в сентябре, "Найману" предстоит встретиться с россиянином Марифом Пираевым в Алматы. Этот поединок организует промоушен AMC Fight Nights.

Свой последний бой Куат провел в январе, нокаутировав в первом раунде российского дебютанта Максима Пантелеева (0-1). Сейчас казахстанец идет на серии из двух побед.

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Метки:
MMA Казахстан Хамитов Куат

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