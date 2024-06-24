Куат Хамитов бросил вызов экс-сопернику Хабиба и Махачева из UFC

Казахстанский боец MMA Куат Хамитов (24-9-1) выразил желание провести бой с бразильским файтером Глейсоном Тибау (38-19), Vesti.kz.

"В RCC мне было бы интересно провести этот бой, только уже в нормальном для себя весе", - написал Хамитов в своем Instagram.

В свое время 40-летний Тибау провел 28 поединков в UFC. В их числе есть бои с россиянами Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым. Экс-чемпиону самого престижного промоушена в легком весе Нурмагомедову бразилец уступил на турнире UFC 148 в июле 2012 года, а Махачеву, который является чемпионом UFC в легком дивизионе, Тибау проиграл на 220-м номерном ивенте в январе 2018 года.