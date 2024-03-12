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Конор Макгрегор выступил с заявлением о боях в 2024 году

Конор Макгрегор выступил с заявлением о боях в 2024 году
©twitter.com/TheNotoriousMMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) выразил желание провести два боя в 2024 году, сообщают Vesti.kz. Ожидалось, что ирландец вернется в октагон в апреле и выступит в главном событии юбилейного турнира UFC 300.

"Я хочу провести пару боев до конца года. Я бы хотел провести два боя до конца года.

Моя игра в октагоне еще далека от завершения", - приводит слова Макгрегора Championship Rounds.

35-летний Макгрегор провел 28 боев в ММА, одержал 22 победы и потерпел 6 поражений.

Последний раз под эгидой UFC бился 11 июля 2021 года против американца Дастина Порье. Поединок пришлось остановить в конце первого раунда, поскольку ирландец сломал левую ногу. Судья отдал победу Порье техническим нокаутом с указанием на остановку врача.

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Метки:
МакГрегор Конор MMA UFC

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