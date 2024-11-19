Конор Макгрегор признался в употреблении наркотиков

В Дублине (Ирландия) продолжается громкий судебный процесс с участием бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях и известного бойца Конора Макгрегора, сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

Звезду MMA обвиняют в изнасиловании, а пострадавшая уже дала свои показания в суде.

Как сообщает MMA Mania, Макгрегор частично подтвердил версию истца. Он признался, что в ночь инцидента употреблял и хранил кокаин, а также подтвердил интимные отношения с предполагаемой жертвой, однако настаивает, что секс произошел по обоюдному согласию.

Тюремный срок Макгрегору не грозит, но на кону стоит 2 миллиона долларов - именно такую сумму требует истец в качестве компенсации за ущерб. Адвокаты бойца заявляют, что дело - не что иное, как попытка вымогательства.