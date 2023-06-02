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"Казахстанский Сехудо" после защиты титула принял неожиданное решение в карьере

"Казахстанский Сехудо" после защиты титула принял неожиданное решение в карьере
©instagram.com/damir.tb/

Казахстанский боец Дамир Толенов (10-0) принял решение оставить свой пояс чемпиона лиги OCTAGON, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Толенов, известный как "Казахстанский Сехудо" в мае защитил титул чемпиона лиги в наилегчайшем весе. Толенов - непобежденный боец. Эта защита титула была для него третьей.

"Титул наилегчайшего дивизиона стал вакантным! Дамир Толенов (10-0) оставил пояс чемпиона после третьей защиты!", - гласит сообщение лиги.

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