"Казахстанский Сехудо" вырубил соперника за 30 секунд и защитил чемпионский пояс

Победу за 30 секунд одержал казахстанский боец Дамир Толенов по прозвищу "Казахстанский Сехудо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 19 февраля, он проводил защиту титула чемпиона лиги OCTAGON в наилегчайшем весе. Его бой стал главным на турнире OCTAGON 41 в Алматы.

Соперником небитого Толенова стал Шерзод Ибодилоев из Таджикистана. "Казахстанский Сехудо" нокаутировал оппонента всего через 30 секунд после начала поединка. Ибодилоев потерпел первое поражение в ММА.

Напомним, что в основном карде турнира очередную победу одержал другой небитый казахстанский боец - Керим Даидов, который нанес сопернику травму.

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