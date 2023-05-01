Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

Казахстанский промоушен предложил контракт экс-чемпиону UFC

Казахстанский промоушен предложил контракт экс-чемпиону UFC
©twitter.com/francis_ngannou

Казахстанский промоушен OCTAGON обратился к бывшему чемпиону UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсису Нганну, сообщает корреспондент Vesti.kz. 36-лений файтер провел 20 поединков в ММА, из которых 17 завершились его победой. 

"Привет, дорогой Фрэнсис. Лига OCTAGON очень заинтересована в работе с вами. У нас есть несколько лучших бойцов в тяжелом весе, которые хотят разделить с тобой клетку. Мы с радостью пригласим Вас на встречу в Казахстане и обсудим детали контракта. Хорошего дня!" - гласит сообщение промоушена, обращенное к франко-камерунскому бойцу.

В январе Нганну решил не продлевать контракт с UFC и с тех пор находится в статусе свободного агента.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
UFC MMA

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:12
MMA
©twitter.com/francis_ngannou Казахстанский промоушен предложил контракт экс-чемпиону UFC
Вчера , 14:50
MMA
©Instagram.com/sharipova_firuza/ "Сама в шоке". Фируза Шарипова оценила свою третью победу в ММА
Вчера , 13:50
MMA
©OCTAGON Фото не для слабонервных. Лицо казахстанца после боя с непобежденным чемпионом
Вчера , 12:50
MMA
©Instagram.com/erkebulan_toktar/ Психанувший актер-боец из Казахстана высказался о следующем поединке
Вчера , 11:50
MMA
©T.me/mmatm_tg Макгрегор нашел себе нового соперника? Это не ММА, и даже не бокс
Вчера , 09:20
MMA
©Instagram.com/upu4uk_show/ Популярный казахстанский блогер дебютировал в ММА
Вчера , 08:20
MMA
©UFC Уроженка Казахстана дебютировала в UFC победой редким болевым приемом
Вчера , 07:50
MMA
©Instagram.com/erkebulan_toktar/ Осторожно, маты. Казахстанский боец-актер психанул после сенсационного поражения
Вчера , 00:15
MMA
©octagonleague Видео победы за 13 секунд, или как Фируза Шарипова мощно вырубила соперницу на турнире по ММА
Вчера , 00:00
MMA
©кадр из видео Единственный казахстанский соперник Рахмонова проиграл бой за титул чемпиона лиги OCTAGON
29 апреля, 23:23
MMA
©instagram.com/octagonleague Казахстанский актер сенсационно проиграл на турнире по ММА
29 апреля, 21:20
MMA
©OCTAGON Фируза Шарипова вырубила соперницу на 13-й секунде боя по правилам ММА
29 апреля, 14:23
MMA
©fightnews Главный мерзавец UFC задумался о возобновлении карьеры
29 апреля, 08:10
MMA
©OCTAGON Прямая трансляция турнира OCTAGON 44 с боями Фирузы Шариповой и Еркебулана Токтара
28 апреля, 23:11
MMA
©instagram.com/sharipova_firuza Фируза Шарипова прошла взвешивание перед третьим боем в ММА
28 апреля, 22:55
MMA
©UFC Топовый боец UFC собрался нанести первое поражение Шавкату Рахмонову
28 апреля, 13:30
MMA
©instagram.com/daurenermekov01/ Казахстанский чемпион из Лиги Хабиба пообещал завоевать титул российского промоушена
28 апреля, 12:55
MMA
©OCTAGON Фируза Шарипова и UFC: переход казахстанки в лучшую лигу мира реально возможен?
28 апреля, 08:11
MMA
©OCTAGON Возвращение Токтара и бой Фирузы с девушкой-борцом. Что нужно знать о субботнем турнире OCTAGON
27 апреля, 13:53
MMA
©UFC Кто волк, а кто чурбан? Как Чимаев пытался оскорбить Рахмонова за последний год
27 апреля, 12:28
MMA
©instagram.com/shavkatrakhmonov94/laura_sanko "У него сейчас мурашки". Шавката Рахмонова потроллили из-за откровенного фото фанатки
27 апреля, 11:41
MMA
©instagram.com/bullyb170 Хабиб дал совет сбежавшему от Рахмонова бойцу UFC
26 апреля, 15:17
MMA
©UFC "Это второй Шавкат?". Зарубежные фанаты UFC раскритиковали дебютный бой казахстанца с рекордом 16-0
26 апреля, 13:50
MMA
©UFC "Кучка идиотов". Соперник Азата Максума в UFC отреагировал на атаку казахстанских фанатов
26 апреля, 13:35
MMA
©UFC Соперник казахстанца по дебюту в UFC: с 6 лет в единоборствах, а его брата застрелили
26 апреля, 01:49
MMA
©OCTAGON Стало известно имя первого соперника непобежденного казахстанца в UFC
25 апреля, 17:13
MMA
©Instagram.com/twins__777 Казаху из веса Рахмонова предрекли попадание в UFC. Увидим его в лучшей лиге мира?
25 апреля, 14:39
MMA
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Тренер Рахмонова сделал признание о будущем Жумагулова в UFC
25 апреля, 12:43
MMA
©instagram.com/_paige.renee/paigevanzant В Британии сравнили двух горячих спортсменок и их состояние
25 апреля, 11:44
MMA
©instagram.com/underdog.management Новый казах из UFC подписал контракт на первый бой

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus