Казахстанский промоушен предложил контракт экс-чемпиону UFC

Казахстанский промоушен OCTAGON обратился к бывшему чемпиону UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсису Нганну, сообщает корреспондент Vesti.kz. 36-лений файтер провел 20 поединков в ММА, из которых 17 завершились его победой.

"Привет, дорогой Фрэнсис. Лига OCTAGON очень заинтересована в работе с вами. У нас есть несколько лучших бойцов в тяжелом весе, которые хотят разделить с тобой клетку. Мы с радостью пригласим Вас на встречу в Казахстане и обсудим детали контракта. Хорошего дня!" - гласит сообщение промоушена, обращенное к франко-камерунскому бойцу.

В январе Нганну решил не продлевать контракт с UFC и с тех пор находится в статусе свободного агента.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"