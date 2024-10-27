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Вчера 21:12
 

Казахстанский "Питон" украл "нолик" у узбекского бойца ММА

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Казахстанский "Питон" украл "нолик" у узбекского бойца ММА ©instagram.com/kuanish_timur/

В Алматы на вечере смешанных единоборств Octagon 65 состоялся бой, в котором встретились узбекистанец Шахзодбек Жуманов (4-0) и казахстанец Тимур Куаныш (4-0-1) по прозвищу "Питон", передает Vesti.kz.

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В Алматы на вечере смешанных единоборств Octagon 65 состоялся бой, в котором встретились узбекистанец Шахзодбек Жуманов (4-0) и казахстанец Тимур Куаныш (4-0-1) по прозвищу "Питон", передает Vesti.kz.

Поединок полулегкого веса прошел во Дворце спорта имени Балуана Шолака и продлился всю отведенную дистанцию. По итогам трех раундов боя победу единогласным решением судей одержал Куаныш.


 

MMA Бои по смешанным правилам Алматы

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