Казахстанский "Питон" украл "нолик" у узбекского бойца ММА

В Алматы на вечере смешанных единоборств Octagon 65 состоялся бой, в котором встретились узбекистанец Шахзодбек Жуманов (4-0) и казахстанец Тимур Куаныш (4-0-1) по прозвищу "Питон", передает Vesti.kz.

Поединок полулегкого веса прошел во Дворце спорта имени Балуана Шолака и продлился всю отведенную дистанцию. По итогам трех раундов боя победу единогласным решением судей одержал Куаныш.