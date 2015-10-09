"Казахстанский Макгрегор" получил бой с двукратным чемпионом: подробности

Стал известен возможный соперник казахстанского бойца Фаниля Рафикова (24-6), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Вестник MMA".

Как отмечает источник, Рафиков, известный по прозвищу "Казахстанский Макгрегор" может встретится с двухкратным победителем гран-при PFL (2019, 2021) Рэем Купером, который подписал контракт с Fight Nights и примет участие в гран-при в легком весе.

По нашей информации источника, их поединок может пройти 20 декабря на турнире Fightnights 132 в Москве.

Последний бой в MMA Рафиков провел в октябре 2024 года на турнире Naiza 68, победив иранца Мохаммада Хейбатти.

В этом году Рафиков проводил бои по правилам бокса. Он имеет значительный опыт в любительском боксе и является мастером спорта. Он победил россиян Марифа Пираева и Ахмеда Алиева.

