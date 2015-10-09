Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
MMA
Сегодня 17:11
 

"Казахстанский Макгрегор" получил бой с двукратным чемпионом: подробности

  Комментарии

Поделиться
"Казахстанский Макгрегор" получил бой с двукратным чемпионом: подробности ©instagram.com/fanil_mma

Стал известен возможный соперник казахстанского бойца Фаниля Рафикова (24-6), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Вестник MMA".

Поделиться

Стал известен возможный соперник казахстанского бойца Фаниля Рафикова (24-6), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Вестник MMA".

Как отмечает источник, Рафиков, известный по прозвищу "Казахстанский Макгрегор" может  встретится с двухкратным победителем гран-при PFL (2019, 2021) Рэем Купером, который подписал контракт с Fight Nights и примет участие в гран-при в легком весе.

По нашей информации источника, их поединок может пройти 20 декабря на турнире Fightnights 132 в Москве.


Последний бой в MMA Рафиков провел в октябре 2024 года на турнире Naiza 68, победив иранца Мохаммада Хейбатти.

В этом году Рафиков проводил бои по правилам бокса. Он имеет значительный опыт в любительском боксе и является мастером спорта. Он победил россиян Марифа Пираева и Ахмеда Алиева.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 декабря 00:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Брентфорд
Брентфорд
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Брентфорд
Проголосовало 14 человек

Реклама

Живи спортом!