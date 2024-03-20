Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

Казахстанский Макгрегор ответил на "предложение" сдать бой за миллион долларов

Казахстанский Макгрегор ответил на "предложение" сдать бой за миллион долларов
©instagram.com/fanil_mma

Казахстанский боец смешанных единоборств Фаниль Рафиков (22-6) рассказал о том, "слил" бы он поединок за миллион долларов, передают Vesti.kz.

- Предлагали ли тебе слить поединок?

- Нет, кто бы мне предлагал? Если предложат крупную сумму? Никогда в жизни, - ответил Рафиков в интервью на YouTube-канале NaizaTV.

- Например, миллион долларов?

- Да нет. Наверное, глупо звучит, но есть же принципы какие-то. Ты потом самого себя уважать перестанешь. Я не могу судить, я с этим не сталкивался. Но сейчас, на данный момент, ни за какую сумму.

Рафиков, известный по прозвищу Казахстанский Макгрегор, должен вернуться в октагон 26 апреля и провести поединок против азербайджанского файтера Наримана Аббасова (28-5) в рамках турнира NAIZA 59.

Они планировали подраться в прошлом году, но тогда бой не состоялся из-за травмы казахстанца.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Рафиков Фаниль MMA Казахстан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:35
MMA
©instagram.com/fanil_mma Казахстанский Макгрегор ответил на "предложение" сдать бой за миллион долларов
Сегодня , 08:19
MMA
©UFC Просто невероятно! Сколько времени в клетке затратил Рахмонов за 18 боев?
Вчера , 12:48
MMA
©X/Fight24.pl Первый турнир UFC в Казахстане: как и почему он сорвался?
18 марта, 18:45
MMA
©Vesti.kz, Турар Казангапов "Пять боев подряд". Жалгас Жумагулов раскрыл затраты на проживание в США
17 марта, 08:40
MMA
©Кадр из видео Участники соглавного боя UFC устроили потасовку после вердикта судей (Видео)
17 марта, 08:18
MMA
©instagram.com/josealdojunioroficial Легенда UFC возвращается в октагон: есть дата и соперник
17 марта, 07:59
MMA
©twitter.com/UFCNews Неожиданное событие произошло на турнире UFC: подробности
17 марта, 07:40
MMA
©Кадр из видео Соперника казахстанца по дебютному бою в UFC финишировали в первом раунде
17 марта, 07:17
MMA
©UFCRussia Сабмишеном завершился главный бой тяжеловесов на UFC Vegas 88
16 марта, 15:20
MMA
©instagram.com/kazmma_official/ У Казахстана появился новый кандидат в UFC
14 марта, 19:19
MMA
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Новую угрозу Рахмонова в UFC назвали мусором
14 марта, 18:33
MMA
©IG/michaelvenompage Яркий дебютант UFC хочет нокаутировать Рахмонова. Он опасен и регулярно вырубает соперников
14 марта, 16:55
MMA
©Кадр из видео UFC выдвинул жесткое условие бойцу из Казахстана
14 марта, 14:46
MMA
©instagram.com/ismagulov_damir/ Предателем считает? Дамир Исмагулов ответил на критику из России за флаг Казахстана
13 марта, 12:55
MMA
©instagram.com/shavkatrakhmonov94 Вскрылась неприятная правда о Шавкате Рахмонове
13 марта, 12:17
MMA
©UFC Russia Соперник Рахмонова получил страшную травму. Бой откладывается?
13 марта, 11:14
MMA
©Vesti.kz/Turar Kazangapov Назван победитель дикого боя в UFC с участием Шавката Рахмонова
13 марта, 08:00
MMA
©instagram.com/thenotoriousmma Казахстанский боец сравнил себя с Макгрегором
12 марта, 21:10
MMA
©"Наше дело" Команда Исмагулова подала апелляцию после проигранного боя
12 марта, 20:05
MMA
©twitter.com/TheNotoriousMMA Конор Макгрегор выступил с заявлением о боях в 2024 году
12 марта, 10:41
MMA
©UFC Чего не хватает Алмабаеву в UFC? После двух побед соперники будут сильнее
11 марта, 15:21
MMA
©UFCRussia Интернет-журнал разобрал нокаут нового соперника Рахмонова в UFC
11 марта, 15:00
MMA
©Vesti.kz, Турар Казангапов Таких соперников в UFC у Шавката не было. Чем интересен бой между Рахмоновым и дерзким проспектом?
11 марта, 14:17
MMA
©instagram.com/emmanuelmacron Президент Франции отреагировал на нокаут своего бойца в UFC
11 марта, 12:56
MMA
©instagram.com/islam_makhachev Автор брутального нокаута на UFC 299 вызвал на бой Махачева и получил ответ
11 марта, 11:47
MMA
©Vesti.kz/Turar Kazangapov Рахмонову выбрали соперника на претендентский бой в UFC
11 марта, 08:01
MMA
©Vesti.kz/Turar Kazangapov Стала известна реакция Рахмонова на дерзкий вызов от восходящей звезды UFC
10 марта, 23:05
MMA
©instagram.com/murad_abdurakhmanov_mma/ В поединке с нокаутом определился новый чемпион казахстанкой лиги
10 марта, 22:29
MMA
©octagonleague В битве Казахстан - Узбекистан определился новый чемпион лиги OCTAGON
10 марта, 21:30
MMA
©octagonleague Убедительным реваншем завершилась скандальная дуэль Казахстан - Узбекистан

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus