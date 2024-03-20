Казахстанский Макгрегор ответил на "предложение" сдать бой за миллион долларов

Казахстанский боец смешанных единоборств Фаниль Рафиков (22-6) рассказал о том, "слил" бы он поединок за миллион долларов, передают Vesti.kz.

- Предлагали ли тебе слить поединок?

- Нет, кто бы мне предлагал? Если предложат крупную сумму? Никогда в жизни, - ответил Рафиков в интервью на YouTube-канале NaizaTV.

- Например, миллион долларов?

- Да нет. Наверное, глупо звучит, но есть же принципы какие-то. Ты потом самого себя уважать перестанешь. Я не могу судить, я с этим не сталкивался. Но сейчас, на данный момент, ни за какую сумму.

Рафиков, известный по прозвищу Казахстанский Макгрегор, должен вернуться в октагон 26 апреля и провести поединок против азербайджанского файтера Наримана Аббасова (28-5) в рамках турнира NAIZA 59.

Они планировали подраться в прошлом году, но тогда бой не состоялся из-за травмы казахстанца.