Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

Казахстанский чемпион из лиги Хабиба узнал дату боя в другом промоушене

Казахстанский чемпион из лиги Хабиба узнал дату боя в другом промоушене
©instagram.com/daurenermekov01/

Действующий чемпион промоушена Eagle FC в среднем весе казахстанец Даурен Ермеков проведет следующий бой в другой российской лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

Пресс-служба Ural Fighting Championship сообщила, что Ермеков выступит 25 марта на турнире Ural FC 2. Ивент пройдет в Самаре. Имя соперника при этом не сообщается.

Напомним, в последнем поединке Ермеков в июле 2022 года одержал победу над Хамзатом Хирамагомедовым. В декабре прошлого года Ермеков в рамках турнира Eagle FC 51 в лиге Хабиба Нурмагомедова должен был провести бой с Фаридуном Одиловым из Таджикистана. Противостояние было отменено из-за отказа таджикского файтера. Это позволило Ермекову стать чемпионом без боя.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ермеков Даурен MMA Eagle FC

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 10:31
MMA
"У Хамзата попросил разрешение?". Фанаты Чимаева "накинулись" на Рахмонова за интервью "У Хамзата попросил разрешение?". Фанаты Чимаева "накинулись" на Рахмонова за интервью
Сегодня , 07:51
MMA
Казахстанский чемпион из лиги Хабиба узнал дату боя в другом промоушене Казахстанский чемпион из лиги Хабиба узнал дату боя в другом промоушене
Вчера , 23:10
MMA
"На кону все!". Артем Резников объявил дату боя в финале Гран-при за миллион долларов "На кону все!". Артем Резников объявил дату боя в финале Гран-при за миллион долларов
Вчера , 20:07
MMA
"Сапиев ударил по животу". Вскрылись новые подробности скандала и нашлись виновные "Сапиев ударил по животу". Вскрылись новые подробности скандала и нашлись виновные
Вчера , 19:11
MMA
Когда Асу Алмабаев попадет в UFC? Боец брал пояс, идет на серии 13-0 и тренируется с Рахмоновым Когда Асу Алмабаев попадет в UFC? Боец брал пояс, идет на серии 13-0 и тренируется с Рахмоновым
Вчера , 16:11
MMA
Топ-боец UFC сравнил Рахмонова с Чимаевым и раскрыл свою главную особенность перед боем Топ-боец UFC сравнил Рахмонова с Чимаевым и раскрыл свою главную особенность перед боем
Вчера , 15:57
MMA
"Наказываем тех, кто наглеет". "Казахский король" устроил потасовку с таджикским бойцом ММА "Наказываем тех, кто наглеет". "Казахский король" устроил потасовку с таджикским бойцом ММА
Вчера , 13:37
MMA
У Рахмонова появилась горячая фанатка: она вошла в историю UFC, билась в ММА и ушла непобежденной У Рахмонова появилась горячая фанатка: она вошла в историю UFC, билась в ММА и ушла непобежденной
Вчера , 10:32
MMA
Шавкат Рахмонов рассмешил журналистов своим ответом про красотку из UFC Шавкат Рахмонов рассмешил журналистов своим ответом про красотку из UFC
Вчера , 09:28
MMA
UFC vs завершение карьеры за 5 миллионов долларов: Шавкат Рахмонов сделал выбор UFC vs завершение карьеры за 5 миллионов долларов: Шавкат Рахмонов сделал выбор
1 марта, 21:20
MMA
"Не обижайтесь". Шавкат Рахмонов предостерег американских фанатов "Не обижайтесь". Шавкат Рахмонов предостерег американских фанатов
1 марта, 18:40
MMA
"Ошибся он". Шавкат Рахмонов прокомментировал скандал с участием Серика Сапиева "Ошибся он". Шавкат Рахмонов прокомментировал скандал с участием Серика Сапиева
1 марта, 13:20
MMA
Топ-боец UFC рассказал об угрозах от фанатов Шавката Рахмонова Топ-боец UFC рассказал об угрозах от фанатов Шавката Рахмонова
1 марта, 11:11
MMA
"Он невероятен". Новое видео от UFC про Шавката Рахмонова "Он невероятен". Новое видео от UFC про Шавката Рахмонова
1 марта, 10:35
MMA
UFC уволил друга Хабиба после поражения UFC уволил друга Хабиба после поражения
28 февраля, 09:03
MMA
Батыр Джукембаев отреагировал на извинения борца перед Сериком Сапиевым после публичного скандала Батыр Джукембаев отреагировал на извинения борца перед Сериком Сапиевым после публичного скандала
27 февраля, 17:08
MMA
"Маленький мальчик". Друг МакГрегора наехал на известного ютубера "Маленький мальчик". Друг МакГрегора наехал на известного ютубера
27 февраля, 16:40
MMA
Потасовка Сапиева с борцом: в лиге NAIZA разъяснили правила и рассказали о наказании Потасовка Сапиева с борцом: в лиге NAIZA разъяснили правила и рассказали о наказании
27 февраля, 15:07
MMA
UFC в шоке от таджикских фанатов: ночью заполнили стадион и топили за "Двойника Хабиба" UFC в шоке от таджикских фанатов: ночью заполнили стадион и топили за "Двойника Хабиба"
27 февраля, 10:01
MMA
Потасовка с Сериком Сапиевым: борец и тренер записали видео с извинениями Потасовка с Сериком Сапиевым: борец и тренер записали видео с извинениями
26 февраля, 12:20
MMA
Не только Сапиев. Баскетболист "воткнул" знаменитого бойца ММА на прогиб Не только Сапиев. Баскетболист "воткнул" знаменитого бойца ММА на прогиб
26 февраля, 08:40
MMA
Потасовка Серика Сапиева с борцом получила продолжение Потасовка Серика Сапиева с борцом получила продолжение
26 февраля, 01:01
MMA
Главный бой на турнире NAIZA завершился сенсацией. Видео Главный бой на турнире NAIZA завершился сенсацией. Видео
25 февраля, 23:28
MMA
Потасовка на турнире в Алматы: Серик Сапиев едва не подрался с борцом Потасовка на турнире в Алматы: Серик Сапиев едва не подрался с борцом
25 февраля, 19:40
MMA
UFC, крипта и турне по миру. Как Хасбик заработал миллионы и вошел в список Forbes? UFC, крипта и турне по миру. Как Хасбик заработал миллионы и вошел в список Forbes?
25 февраля, 14:54
MMA
Прямая трансляция битвы за 25 миллионов на NAIZA 49 Прямая трансляция битвы за 25 миллионов на NAIZA 49
25 февраля, 13:59
MMA
"Ничего умнее не придумал?". Двойника Хабиба Нурмагомедова осудили в сети "Ничего умнее не придумал?". Двойника Хабиба Нурмагомедова осудили в сети
24 февраля, 21:25
MMA
Лучший боец в истории UFC оставил послание для Хабиба Лучший боец в истории UFC оставил послание для Хабиба
24 февраля, 10:58
MMA
Сорвался главный бой Гран-при на NAIZA 49. Известна причина Сорвался главный бой Гран-при на NAIZA 49. Известна причина
23 февраля, 15:00
MMA
Битва за 25 миллионов и "возвращение" Сапиева. Что нас ждет в субботу на NAIZA 49 Битва за 25 миллионов и "возвращение" Сапиева. Что нас ждет в субботу на NAIZA 49

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus